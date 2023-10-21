«Жизнь после остановки сердца»: что происходит с человеком при клинической смерти

Многие, вероятно, слышали истории людей, переживших клиническую смерть. Одни подробно вспоминают, как их душа покидала тело, другие описывают яркий свет в конце темного тоннеля, а третьи видят перед глазами картины своей жизни.
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