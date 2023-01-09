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Генерал Гурулев объяснил, почему немецкий Leopard не выстоит против Т-72Б3

Генерал Гурулев объяснил, почему немецкий Leopard не выстоит против Т-72Б3

Генерал в отставке и депутат Государственной думы Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о смене тактики ведения спецоперации командующим СВО Сергеем Суровикиным.

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