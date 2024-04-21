«Ростех» представил тепловизионный «Блокпост»

«Ростех» представил разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотником Госкорпорация «Ростех» представила разведывательный комплекс «Блокпост» с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на Международной выставке индустрии безопасности Securika Moscow 2024.
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