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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пентагон готовит пакет помощи Украине на сумму до $1 млрд

Пентагон пытается наверстать упущенное, готовя пакет военной помощи для Украины на сумму до $1 млрд после того, как Палата представителей в субботу приняла законопроект о дополнительном финансировании для продолжения поставок Киеву критически важного оруж Ожидается, что первый транш военной помощи ….

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