Андрей Тарасов принял участие в 6‑м Международном заплыве Х‑Waters Volga

24 июля в Нижнем Новгороде состоялся Международный заплыв X‑Waters Volga-2022. Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов помог организовать мероприятие и принял личное участие в 6‑м Международном заплыве через Волгу.