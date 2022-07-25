Нижегородская правда

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Андрей Тарасов принял участие в 6‑м Международном заплыве Х‑Waters Volga

Андрей Тарасов принял участие в 6‑м Международном заплыве Х‑Waters Volga

24 июля в Нижнем Новгороде состоялся Международный заплыв X‑Waters Volga-2022. Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов помог организовать мероприятие и принял личное участие в 6‑м Международном заплыве через Волгу.

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