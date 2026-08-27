Американская газета The New York Times сообщила, что НАТО финансировало создание украинской системы управления боевыми действиями Delta Источник изображения: RT Долгое время ее называли «волонтерской разработкой», однако сооснователь компании «Аэророзвідка» Ярослав Гончар прямо подтвердил, что с 2018 года этот проект реализовывался под контролем и за деньги НАТО (читай: США).