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NewsOne

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Зачем США помогли Украине с разработкой программы управления боем

Зачем США помогли Украине с разработкой программы управления боем

Американская газета The New York Times сообщила, что НАТО финансировало создание украинской системы управления боевыми действиями Delta Источник изображения: RT Долгое время ее называли «волонтерской разработкой», однако сооснователь компании «Аэророзвідка» Ярослав Гончар прямо подтвердил, что с 2018 года этот проект реализовывался под контролем и за деньги НАТО (читай: США).

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