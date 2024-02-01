CNN: Иран обеспокоен некоторыми действиями своих прокси с Сирии, Ираке и Йемене

Высокопоставленные чиновники в США полагают, что власти Ирана "нервничают" из-за некоторых действий проиранских вооруженных группировок в Сирии, Ираке и Йемене, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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