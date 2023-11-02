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Бербок договорилась: Эмир Катара чуть не развернул самолёт немцев после позорных слов главы МИД ФРГ

Бербок договорилась: Эмир Катара чуть не развернул самолёт немцев после позорных слов главы МИД ФРГ

Впрочем, что касается скандальных фрау, то сегодняшняя Германия продуцирует их прямо в каких-то промышленных масштабах! Просто удивительно, насколько там стали невоздержаны на язык, причём именно те люди, которым это полагается по должности – например, дипломаты.

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