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Порядочными надо быть: легендарному туляку, караиму Александру Кискачи исполнилось 80 лет

Порядочными надо быть: легендарному туляку, караиму Александру Кискачи исполнилось 80 лет

Сейчас бы этого человека назвали талантливым антикризисным управляющим и топовым медиаменеджером, но в его пору таких слов еще не было — главный инженер, директор объединения бытового обслуживания, радиостанции, телеканала.

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