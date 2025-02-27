Порядочными надо быть: легендарному туляку, караиму Александру Кискачи исполнилось 80 лет

Сейчас бы этого человека назвали талантливым антикризисным управляющим и топовым медиаменеджером, но в его пору таких слов еще не было — главный инженер, директор объединения бытового обслуживания, радиостанции, телеканала.
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