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Путин присвоил Собянину звание Героя труда России

Путин присвоил Собянину звание Героя труда России

Президент России Владимир Путин 5 сентября присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину.Мэр Москвы Сергей Собянин / Источник: © Алексей Майшев/РИА Новости«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семёновичу — мэру Москвы», — говорится в указе президента от 5 сентября.

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