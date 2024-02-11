Kyodo: Япония намерена передать Киеву $106 млн на восстановление

Правительство Японии собирается передать Киеву грант в размере 15,8 млрд иен (около $106 млн) в результате запланированной двусторонней конференции по восстановлению Украины, которая состоится 19 февраля, сообщает агентство Kyodo.
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