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Kyodo: Япония намерена передать Киеву $106 млн на восстановление

Kyodo: Япония намерена передать Киеву $106 млн на восстановление

Правительство Японии собирается передать Киеву грант в размере 15,8 млрд иен (около $106 млн) в результате запланированной двусторонней конференции по восстановлению Украины, которая состоится 19 февраля, сообщает агентство Kyodo.

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ИП
Игорь Петров
Разворуют... Хохол- это диагноз..
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