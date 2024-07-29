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Политика как она есть

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Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко к осени

Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко к осени

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время встречи на Валааме договорились закрыть все проблемные вопросы к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, который должен состояться осенью.

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