Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко к осени

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время встречи на Валааме договорились закрыть все проблемные вопросы к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, который должен состояться осенью.
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