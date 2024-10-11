Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск, ей грозит 7 лет

Комика и телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии