«Страх потеряли»: Путин, Трамп и Си Цзиньпин не боятся ядерной войны – The Economist

Мировые лидеры перестали бояться ядерной войны. Об этом пишет британский журнал The Economist. В публикации отмечается, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин контролируют самые мощные арсеналы на планете, и им следует более серьёзно относиться к ядерным рискам.
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Они лично, полагаю, и не боятся. У них бункеры есть и полное обеспечение.
Вопрос в том, что будет с народом. А без народа през и не през вовсе, а так... просто человек.