РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Я так и знала,что это диверсияРоссийское судно ...
  • Anatoliy Skorohodov
    Молодец! Поздравил с чертовски хреновыми временами, которые он создал для немцев.Шольц поздравил н...
  • Eduard
    Кстати,Украину всё равно хотели передать Европе,так какая разница? Украины как таковой нет!Кулеба не исключи...

Зурабишвили пригрозила "свержением режима", если не состоятся новые выборы

Зурабишвили пригрозила "свержением режима", если не состоятся новые выборы

Global Look Press via ZUMA Press/Georgia Presidential Admin Грузинский президент Саломе Зурабишвили в видеообращении пригрозила "свержением режима" в случае, если правящая партия страны "Грузинская мечта" и оппозиция не достигнут компромисса по вопросу назначения новых выборов в парламент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
А кто она такая, чтобы диктовать условия власти Грузии?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх