Зурабишвили пригрозила "свержением режима", если не состоятся новые выборы

Global Look Press via ZUMA Press/Georgia Presidential Admin Грузинский президент Саломе Зурабишвили в видеообращении пригрозила "свержением режима" в случае, если правящая партия страны "Грузинская мечта" и оппозиция не достигнут компромисса по вопросу назначения новых выборов в парламент.