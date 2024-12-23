Зурабишвили пригрозила "свержением режима", если не состоятся новые выборы

Global Look Press via ZUMA Press/Georgia Presidential Admin Грузинский президент Саломе Зурабишвили в видеообращении пригрозила "свержением режима" в случае, если правящая партия страны "Грузинская мечта" и оппозиция не достигнут компромисса по вопросу назначения новых выборов в парламент.
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