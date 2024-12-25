Дмитрук заявил, что Зеленский получил неприятные новости от Келлога

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в Telegram, что слова спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога об украинском конфликте стали плохими новостями для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
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