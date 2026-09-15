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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова об Овечкине: «Если «Единая Россия» – команда президента, понятно, почему он ее поддержал. У него там много друзей. Такие уважаемые люди с нами»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на заявление канадского радиоведущего Дина Бланделла, раскритиковавшего Александра Овечкина за участие в предвыборном ролике «Единой России».

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