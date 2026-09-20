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Уверенная победа «Единой России»: опубликованы первые экзитполы

Уверенная победа «Единой России»: опубликованы первые экзитполы

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. «Единая Россия» набирает от 49,4% до 52,8% голосов на выборах депутатов Государственной думы IX созыва.

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