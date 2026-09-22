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Line Of Fire Show Boss Joshua Safran Promises 'All The Answers' About That Premiere Twist 'Will Come Out In The Course Of This Season'

Line Of Fire Show Boss Joshua Safran Promises 'All The Answers' About That Premiere Twist 'Will Come Out In The Course Of This Season'

Showrunner Joshua Safran takes us inside that huge, episode-ending twist.Showrunner Joshua Safran takes us inside that huge, episode-ending twist.

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