Афроамериканский наемник, воевавший за ВСУ, был ликвидирован при освобождении села Константинополь в ДНР, рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии с позывным Фил.
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