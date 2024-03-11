Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА. Глава государства назначил: Захарова Дмитрия Владимировича - директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
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