БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин поставил потолок для курса доллара

Путин поставил потолок для курса доллара

Курс рубля вряд ли опустится ниже 100, вопрос в том, сможет ли правительство укрепить его хотя бы до 85 Анна Седова Фото: Артем Васнев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Голубовский Михаил Беляев Владимир Путин поручил правительству и Банку России понять причины ослабления курса рубля и своевременно принять меры по его укреплению.

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