Путин поставил потолок для курса доллара

Курс рубля вряд ли опустится ниже 100, вопрос в том, сможет ли правительство укрепить его хотя бы до 85 Анна Седова Фото: Артем Васнев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Голубовский Михаил Беляев Владимир Путин поручил правительству и Банку России понять причины ослабления курса рубля и своевременно принять меры по его укреплению.