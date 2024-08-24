Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса
    Мы верим в вас! Вы наша последняя надежда!ВСУ понесли за су...
  • Александр _
    Этот лозунг появился в первые дни СВО, но, увы, не от руководства страны.ВСУ понесли за су...
  • Валера Морозов
    Так, в годы войны не было Шойгу и ивановых. С такими «полководцами» войну бы не выиграли…Military Watch: Р...

Криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, сообщил адвокат, председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх