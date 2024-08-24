Криптовалюта является имуществом и делится между супругами при разводе

Один из супругов при разводе может попытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя их в криптовалюту, поэтому необходимо внимательно следить за всеми операциями и собирать доказательства, сообщил адвокат, председатель совета коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев.