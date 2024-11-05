Правда ли связана с P. Diddy? Аффлек дал первый комментарий о Лопес после развода

На днях из жизни ушел музыкант Куинси Джонс, о чем его близкие сообщили в социальном пространстве. «Сегодня вечером, полные решимости, но с разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — поделились «Assоciated Press» со ссылкой на семью музыканта.
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