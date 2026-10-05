В ЕС просят РФ возобновить переговоры из-за «катастрофического» положения Украины – эксперт Сезгин

Руководитель турецкого Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что политики Европейского союза начали все чаще обращаться к России с призывами возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине, так как положение Киева становится «катастрофическим».