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В ЕС просят РФ возобновить переговоры из-за «катастрофического» положения Украины – эксперт Сезгин

В ЕС просят РФ возобновить переговоры из-за «катастрофического» положения Украины – эксперт Сезгин

Руководитель турецкого Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что политики Европейского союза начали все чаще обращаться к России с призывами возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине, так как положение Киева становится «катастрофическим».

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