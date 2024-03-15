Тельцы рискуют поссориться со второй половинкой, а Львы «перегореть»: гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо предупреждению известного астролога Анжелы Перл, завтра, 16 марта 2024 года, ожидается неспокойный и нестабильный день.