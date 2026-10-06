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Московский зоопарк представил посетителям четырёх редких попугаев кеа

Московский зоопарк представил посетителям четырёх редких попугаев кеа

Четыре редких попугая кеа стали доступны для наблюдения посетителям Московского зоопарка. Молодых самок разместили в отдельном вольере павильона «Дом птиц».

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