История председателя Тульского городского комитета обороны Василия Жаворонкова

«Бренды России» поделились историей советского партийного и государственного деятеля, члена военного совета 50-й армии, председателя Тульского городского комитета обороны, Героя Советского Союза Василия Гавриловича Жаворонкова.
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