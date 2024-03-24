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Массовое ДТП в Краснодаре: маршрутка, автокран и три легковушки, среди пострадавших дети

Массовое ДТП в Краснодаре: маршрутка, автокран и три легковушки, среди пострадавших дети

Пострадали восемь человек, двое из них – дети. Всего столкнулись пять транспортных средств. По направлению к Немецкой деревне передвигался Опель – он выехал на встречку и столкнулся с Чапганом, автобусом ГАЗ, Приорой и автокраном, сообщает телеграм-канал Краснодар ДТП и ЧП.

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