Массовое ДТП в Краснодаре: маршрутка, автокран и три легковушки, среди пострадавших дети

Пострадали восемь человек, двое из них – дети. Всего столкнулись пять транспортных средств. По направлению к Немецкой деревне передвигался Опель – он выехал на встречку и столкнулся с Чапганом, автобусом ГАЗ, Приорой и автокраном, сообщает телеграм-канал Краснодар ДТП и ЧП.