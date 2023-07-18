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Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

Автор: Сергей Аксенов В каком виде стране нужны частные военные компании? Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо не существует и не существовала, заявил 14 июля Дмитрий Песков.

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Комментарии
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df XX
А нельзя ли без дебильных фраз? Здесь присутствуют разные люди! Надо думать, хоть иногда.
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11 час.
Роман Рессер
Если имеется желание сделать мне замечание по &quot;дебилизму&quot;, начни со своего имени. Тут хоть люди разные, но русскоязычные. Надо думать. Не иногда... а всегда.
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10 час.
лл
лина любимцева
Спасибо. Поищу....
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1 час.

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