Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

А нельзя ли без дебильных фраз? Здесь присутствуют разные люди! Надо думать, хоть иногда.

Роман Рессер

Если имеется желание сделать мне замечание по "дебилизму", начни со своего имени. Тут хоть люди разные, но русскоязычные. Надо думать. Не иногда... а всегда.