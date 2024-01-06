Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксения Павлова
    кто дал им право выносить эту инфу на обозрение? За это можно подтянуть писак.Русская сирота са...
  • Андрей Валеев
    брехня опятьПрибывшие по зака...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Почему то коллективный запад, готовя украину к войне с Россией,  похоже и предположить не мог, что Россия найдет с...Прибывшие по зака...

США увязают в госдолге, американцы мечтают о диктатуре и итоги Нового Года во Франции

США увязают в госдолге, американцы мечтают о диктатуре и итоги Нового Года во Франции

1. Уже десять лет, с 2013 года, размер государственного долга США превосходит размер ВВП страны. Свидетели Запада уверяют нас, что это норма: американцы богатые, могут позволить себе такую долговую нагрузку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх