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Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области, освобожденной российскими войсками, в пятницу, 12 мая, выпустила обращение к жителям региона с рекомендацией эвакуироваться из-за участившихся ударов со стороны ВСУ, – сообщает ТАСС.

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