🏛В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» появилась редкая карта Черного моря Карта уникальна тем, что в ней находятся пометки основателя музея-заповедника Карла Косцюшко-Валюжинича, который готовил ее для лекции в морском собрании.