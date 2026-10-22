🏛В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» появилась редкая карта Черного моря Карта уникальна тем, что в ней находятся пометки основателя музея-заповедника Карла Косцюшко-Валюжинича, который готовил ее для лекции в морском собрании.
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