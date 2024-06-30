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Отар Кушанашвили едва не ушёл из жизни

Отар Кушанашвили едва не ушёл из жизни

Состояние Отара Кушанашвили, который был госпитализирован 20 июня, продолжает улучшаться. Несколько дней назад он был переведен из реанимационного отделения в комфортабельную палату, что свидетельствует о положительных изменениях в его здоровье.

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