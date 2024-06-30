Отар Кушанашвили едва не ушёл из жизни

Состояние Отара Кушанашвили, который был госпитализирован 20 июня, продолжает улучшаться. Несколько дней назад он был переведен из реанимационного отделения в комфортабельную палату, что свидетельствует о положительных изменениях в его здоровье.
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