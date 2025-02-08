Небольшой ликбез для тех, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО

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Sergey Ivanov

Дитятко! Если сегодня придут за мной- то завтра придут за тобой! И никто не будет слушать твоего жалкого блеяния «А меня- то за что??». А вот за то! За то, что высунулся. Будь ты хоть немного тем патриотом, каким сейчас хочешь казаться- ты бы сейчас другим вопросом озаботился: -Как так получилось, что нашу армию разворовали аж на 10 ТРИЛЛИОНОВ руб? -Почему наши солдаты за свой счет покупают себе бушлаты, бронежилеты...? -Почему так никто не ответил за то, что враг оккупировал нашу Курскую обл? -Почему через 3 года полномасштабной войны на территории противника все еще работает военная промышленность? -Почему Зеленский свободно разъезжает по миру вместо того, чтобы сидеть в окруженном Киеве? -Почему мимо нашего Севастополя свободно идут украинские корабли, груженые оружием и под прикрытием «зерновой сделки»? -Почему до сих пор функционирует энергосистема Украины, транспортная система, почему целехонькие стоят мосты и туннели? Дурак ты, Коля. И, похоже, не только дурак, но и сволочь. Потому, что нормальные парни все уже на фронте- и только ты свой патриотизм проявляешь не вставая с дивана и обнимаясь со своим ноутбуком.