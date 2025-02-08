Небольшой ликбез для тех баранов, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО и отсылает фото-видео похвастаться в чат семьи, друзей, дома, школы или сообщества города.
Небольшой ликбез для тех, кто все-таки зачем-то снимает работу ПВО
Комментарии
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Николай Гавриленко
Система у нас действительно не очень... Потому как слишком мягкая для такого времени. Но я всё ж надеюсь, что за тобой тоже придут), ежели ты только не НА украине находишься...
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19 час.
SI
Sergey Ivanov
Дитятко! Если сегодня придут за мной- то завтра придут за тобой! И никто не будет слушать твоего жалкого блеяния «А меня- то за что??». А вот за то! За то, что высунулся. Будь ты хоть немного тем патриотом, каким сейчас хочешь казаться- ты бы сейчас другим вопросом озаботился: -Как так получилось, что нашу армию разворовали аж на 10 ТРИЛЛИОНОВ руб? -Почему наши солдаты за свой счет покупают себе бушлаты, бронежилеты...? -Почему так никто не ответил за то, что враг оккупировал нашу Курскую обл? -Почему через 3 года полномасштабной войны на территории противника все еще работает военная промышленность? -Почему Зеленский свободно разъезжает по миру вместо того, чтобы сидеть в окруженном Киеве? -Почему мимо нашего Севастополя свободно идут украинские корабли, груженые оружием и под прикрытием «зерновой сделки»? -Почему до сих пор функционирует энергосистема Украины, транспортная система, почему целехонькие стоят мосты и туннели? Дурак ты, Коля. И, похоже, не только дурак, но и сволочь. Потому, что нормальные парни все уже на фронте- и только ты свой патриотизм проявляешь не вставая с дивана и обнимаясь со своим ноутбуком.
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17 час.
Сергей Моисеев
обеими руками поддерживаю "Sergey Ivanov"
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1 час.
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