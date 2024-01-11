Кандидат в президенты Финляндии отказался от политических контактов с РФ

Кандидат в президенты Финляндии и бывший премьер-министр этой страны Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае своего переизбрания до завершения конфликта на Украине.
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