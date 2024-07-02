Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Долхонова
    Когда я была первый раз в ОАЭ в 2010 г. Были женщины с закрытыми лицами. Нам объясняли, что лицо жены не должны видет...Муфтият Дагестана...
  • Татьяна Долхонова
    Отари, выздоравливайте! Держитесь!Кушанашвили запис...
  • Сергей Андросов
    Какие могут быть вопросы? Наказывать крючкотворцев, которые препятствуют этому. А для пущей убедительности отправлять...Три недели и вопр...

В Ростовской области обнаружили крупную партию пшеницы, заражённую амброзией

В Ростовской области обнаружили крупную партию пшеницы, заражённую амброзией

Всего ядовитым растением оказались поражены почти 63 тонны.Специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской области во время проверки обнаружили партию пшеницы массой 62,8 тонн, которая оказалась заражена семенами амброзии полыннолистной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх