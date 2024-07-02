В Ростовской области обнаружили крупную партию пшеницы, заражённую амброзией

Всего ядовитым растением оказались поражены почти 63 тонны.Специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской области во время проверки обнаружили партию пшеницы массой 62,8 тонн, которая оказалась заражена семенами амброзии полыннолистной.
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