Джо Байден признал, что "облажался" на теледебатах с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден в четверг, 4 июля, признался, что "облажался" при выступлении на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, своим соперником на предстоящих президентских выборах.
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