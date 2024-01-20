Сборище давосских кликуш: «Война, война, война!»

В то время как вооруженные силы готовятся к началу войны, частные лица должны быть готовы к конфликту, который потребует кардинальных изменений в их жизни, заявил ошеломленному мировому сообществу адмирал Роб Бауэр.
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