Россиянина впервые арестовали по подозрению в обходе санкций в японской Осаке

АндрейБорков

В Приморье и на Сахалине есть японцы, которые имеют бизнес. Так же есть японцы в представительствах их компаний в проектах "Сахалин-1,2...." . Если косорылые ввели санкции против России, а наши ввели ответные меры, то этих японческих бизнесменов и представителей бизнеса тоже можно арестовывать, помещать в СИЗО за нарушение всего, чего можно. Был бы фигурант, а статья найдется! Почему ни кого из япошек еще не повязали и не предъявили обвинений? Чего ждем? На хамство надо отвечать гвоздодером по хлебалу, на грубость - ломом по хребтине! Только так. По другому косорылые самураи не понимают. А еще можно в районе Курильских островов, в исключительной экономической зоне РФ и территориальных водах начать отлов японческих рыбачков. Ми все же какую то квоту дали, теперь эту квоту отменить, а рыбачков отловить и судить за браконьерство, а еще лучше топить, как в середине 90-х, за неподчинение Пограничным Кораблям. Да и с проектов "Сахалин-1...." пора уже косорылых самураев выкинуть, они там на хер не нужны.