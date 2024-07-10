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Россиянина впервые арестовали по подозрению в обходе санкций в японской Осаке

Россиянина впервые арестовали по подозрению в обходе санкций в японской Осаке

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко В Японии россиянина впервые арестовали по подозрению в экспорте гидроциклов и других товаров в Россию в обход санкций.

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Комментарии
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АндрейБорков
В Приморье и на Сахалине есть японцы, которые имеют бизнес. Так же есть японцы в представительствах их компаний в проектах &quot;Сахалин-1,2....&quot; . Если косорылые ввели санкции против России, а наши ввели ответные меры, то этих японческих бизнесменов и представителей бизнеса тоже можно арестовывать, помещать в СИЗО за нарушение всего, чего можно. Был бы фигурант, а статья найдется! Почему ни кого из япошек еще не повязали и не предъявили обвинений? Чего ждем? На хамство надо отвечать гвоздодером по хлебалу, на грубость - ломом по хребтине! Только так. По другому косорылые самураи не понимают. А еще можно в районе Курильских островов, в исключительной экономической зоне РФ и территориальных водах начать отлов японческих рыбачков. Ми все же какую то квоту дали, теперь эту квоту отменить, а рыбачков отловить и судить за браконьерство, а еще лучше топить, как в середине 90-х, за неподчинение Пограничным Кораблям. Да и с проектов &quot;Сахалин-1....&quot; пора уже косорылых самураев выкинуть, они там на хер не нужны.
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