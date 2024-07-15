Художественный музей в Барнауле хотят достроить. Власти заказали новый проект

Власти Алтайского края заказали проектно-сметную документацию достройки музея. На нее планируется потратить максимум 11,5 млн рублей В Барнауле намерены достроить многострадальное здание краевого Художественного музея на пр.
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