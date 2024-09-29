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Мусаев о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год их 100-летия: «Какая разница? Это их дела. Наши 10 латиноамериканских игроков и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту»

В 10-м туре Мир РПЛ «Краснодар» выиграл у «Зенита» 2:0. – У нас лучшие фанаты и прямо-таки семейная обстановка на стадионе.

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