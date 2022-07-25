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6,7 дюйма AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16/512 ГБ и 150 Вт. OnePlus Ace Pro доступен для предварительного заказа в Китае

6,7 дюйма AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16/512 ГБ и 150 Вт. OnePlus Ace Pro доступен для предварительного заказа в Китае

Стала известна дата запуска OnePlus Ace Pro, который будет представлен 3 августа. Перед анонсом устройство стало доступно для предварительного заказа в магазине Oppo.

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