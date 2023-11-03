Путин выразил соболезнования в связи со смертью Темирканова

Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Об этом 3 ноября заявил российский президент Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким дирижера, сообщается на сайте Кремля.
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