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Отец не хочет видеться с ребенком. Как объяснить это сыну?

Отец не хочет видеться с ребенком. Как объяснить это сыну?

Расскажу в краткости свою историю. 7 лет назад я родила сына от своего любимого мужчины. На тот момент, к сожалению, он уже состоял в отношениях с новой молодухой.

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