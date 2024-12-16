Овчинский: Город внедряет искусственный интеллект в строительную сферу

В декабре Департамент градостроительной политики заключил соглашение с некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения для внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг и сервисов в сфере строительства.
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