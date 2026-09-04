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ИА Регнум

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Трамп сделал репост статьи с идеей наладить выпуск Patriot на Украине

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social колонкой с предложением передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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