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Картина дня. Финансы

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Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина. Видеозапись продолжительностью немногим больше 20 минут появилась в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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