Сотрудников петербургского Народного фронта наградили памятными знаками от губернатора

За активную поддержку военнослужащих в зоне СВО и членов их семей Руководителя регионального отделения Народного фронта Екатерину Машкову и других сотрудников наградили памятными знаками от губернатора и благодарственными письмами от председателя Законодательного собрания, пишет пресс-служба движения в своем телеграм-канале.