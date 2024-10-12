Сотрудников петербургского Народного фронта наградили памятными знаками от губернатора

За активную поддержку военнослужащих в зоне СВО и членов их семей Руководителя регионального отделения Народного фронта Екатерину Машкову и других сотрудников наградили памятными знаками от губернатора и благодарственными письмами от председателя Законодательного собрания, пишет пресс-служба движения в своем телеграм-канале.
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