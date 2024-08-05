Разведчик ВС РФ рассказал об артдуэлях с ВСУ: «Летит по самое не балуйся»

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Армия России имеет значительное преимущество в артиллерии, но противник компенсирует это массовым применением беспилотников, рассказал «ФедералПресс» военный разведчик с позывным Монолит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии